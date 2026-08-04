Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Muğla'da kabus yine başladı: Orman yangını çıktı

Son dakika | Muğla'da kabus yine başladı: Orman yangını çıktı

Son dakika haberi... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AA)

Detaylar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Orman Yangını
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro