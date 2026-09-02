Son dakika | MSB Silivri'de batan gemi için harekete geçti

Silivri’nin 18 deniz mili açığında saat 03.15 sularında ALSU tankeriyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisi 11 dakika içinde 800-900 metre derinliğe battı.

Gemide kaptanlar dâhil tamamı Türk 10 denizcinin olduğu ancak mürettebata telefon ve telsizle ulaşılamadığı açıklandı. Kazaya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Oradaki bize kayıtlı olan cep telefonu numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı, aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı." dedi.

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında, "Ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı." ifadelerini kullandı.

Silivri açıklarında gemi kazası



Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ile gemide bulunan 10 personeli arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.



Gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi. pic.twitter.com/KWPIaBoRLU — Halk TV (@halktvcomtr) September 2, 2026

MSB HAREKETE GEÇTİ: İHA VE 4 GEMİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kurtarma çalışmalarını katıldığını açıkladı. Açıklamada bölgeye bir İHA ile 4 gemi yollandığı ifade edildi.

"Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül’de iki ticari geminin çarpışması sonucu, batmış olduğu değerlendirilen bir gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 08.40 itibariyle gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot bölgeye gönderildi"

Boş bulunan filikalar

10 DENİZCİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yaşanan kazanın ardından gemiyi sigortalayan şirketin sahibi Emin Yaşacan Halk TV'ye yaptığı açıklamada 10 denizcinin hayatını kaybettiğini düşündüklerini söyledi. DGM de Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğunu ancak filikalarda kimsenin olmadığını açıkladı.