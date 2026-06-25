Son Dakika | MSB acı haberi duyurdu! Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in rahatsızlanmasının ardından şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, rahatsızlanan Kenan Şahin, helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, 24 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

MSB'NİN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklaması şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran’da şehit olmuştur."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şunları ifade etti:

"Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldınlmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtanlamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."