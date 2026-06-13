Son Dakika | MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinasyonunda yürütülen çalışmayla, çok sayıda vatandaşı hedef alan kredi kartı şebekesine operasyon düzenlendi. Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK’ın ortak çalışması sonucu İstanbul ve Kocaeli’de 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANSIZIN GELEN MESAJ

MİT, 7 Haziran gecesi çok sayıda vatandaşa kredi kartlarıyla ilgili şüpheli işlem bildirimleri ve tek kullanımlık şifrelerin gönderildiğini tespit etti. Mesajların gece boyunca devam etmesi üzerine olayın organize bir siber faaliyet olabileceği değerlendirildi.

KART SAHİPLERİNE OTOMATİK SMS

Bunun üzerine MİT’in koordinasyonunda teknik, istihbari, mali ve operasyonel çalışma başlatıldı. Siber Güvenlik Başkanlığı’nın incelemeleri ve MASAK’ın mali analizleri sonucunda, çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirlendi. Kart numaralarının geçerli olup olmadığını kontrol etmek için yapılan denemeler sırasında kart sahiplerine otomatik SMS gönderildiği tespit edildi.

MİT’in istihbari çalışmalarıyla şüphelilerin kullandığı dijital altyapılar ve yöntemler ortaya çıkarıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve operasyon süreci başlatıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde, kredi kartı bilgilerinin toplu şekilde test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlar bulundu. Ayrıca işlemlere ilişkin dijital kayıtlar ve çok sayıda kredi kartına ait test verilerinin sistematik şekilde sınıflandırıldığı veri setleri tespit edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen IP adresleri, sunucu kayıtları ve dijital izleri de inceledi. Bu incelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerin ve dijital bağlantıların önemli bölümü deşifre edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını bildirdi. Ancak kullanılan yöntemin organize siber suç faaliyetlerinde sıkça başvurulan yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekildi.