Son Dakika | Milli maç için sokaklara dev ekran kurulmayacak! Bakan Çiftçi talimat verdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu hafta sonu yapılacak olan YKS için 81 ilin valiliğine yazı gönderdi. YKS nedeniyle sabah saatlerinde oynanacak Türkiye-Paraguay maçı için sokaklara, meydanlara ve benzeri yerlere dev ekranlar kurulmayacak.

Çiftçi'nin valiliklere gönderdiği “Sokaklarda dev ekran kurulmasın” talimatının ardından, Türkiye-Paraguay maçının meydanlarda dev ekranlardan yayımlanmasına yönelik programlar peş peşe iptal edilmeye başladığı da öğrenildi.

20 Haziran Cumartesi sabahı saat 06.00’da oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşması için bazı belediyeler kent meydanlarında dev ekran kurmayı planlıyordu.

İZMİR'DE İPTAL EDİLDİ

İzmir Valiliği, YKS nedeniyle adayların ve görevlilerin sınav merkezlerine ulaşımını aksatabilecek ya da gürültü kirliliğine yol açabilecek etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bu kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran’da dev ekrandan yayımlanması planlanan Türkiye-Paraguay karşılaşmasına ilişkin etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.

SAMSUN'DA DA

Samsun Büyükşehir Belediyesi de YKS nedeniyle kentte yoğunluk oluşmaması için Türkiye-Paraguay maçının meydanlarda yayımlanmayacağını duyurdu.

Daha önce A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası maçları Samsun’da dev ekranlardan izlenmişti. Ancak grubun ikinci maçı için bu uygulamaya ara verildi. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında, öğrencilerimizin sınavlarını uygun ve sakin bir ortamda tamamlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla planladığımız 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının yayını iptal edilmiştir. Gençlerimizin eğitim hayatındaki bu önemli günde yanlarında olmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyor, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunu da aynı heyecan ve gururla destekliyor, başarılar diliyoruz."

İLLERDE İPTALLER TEKER TEKER GELİYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi de hafta sonu yapılacak YKS öncesinde öğrencilerin sakin bir ortamda dinlenebilmesi için bazı önlemler aldı.

Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası karşılaşmasının kent meydanlarında kurulan dev ekranlardan yayımlanmayacağı bildirildi. Kararın, sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu korumak, gürültü ve trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Uşak Belediyesi, YKS nedeniyle Atapark’ta planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç yayını organizasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Hemşehrilerimiz; Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, öğrencilerimizin sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla Atapark’taki 2026 FIFA Dünya Kupası Maçı naklen yayın organizasyonu iptal edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı hepimizin ortak sorumluluğudur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; ’Haydi Bizim Çocuklar!’ diyerek milli takımımıza Dünya Kupası mücadelesinde gönülden başarılar diliyoruz. Kamuoyuna duyurulur."