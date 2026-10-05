Son Dakika | Mersin operasyonunda 2 belediye başkanına tutuklama talebi
Son dakika haberi... Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında tutuklama talep edildi.
Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in savcılık işlemleri sona erdi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından Özyiğit ve Tuncer tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.
MERSİN'DE 3 BELEDİYEYE OPERASYON
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi, 1 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Günler süren gözaltı sürecinin ardından 59 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
2 BAŞKANA TUTUKLAMA TALEBİ
Adliyedeki savcılık sorgusu sona eren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.
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