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Halk TV Türkiye Son Dakika | Mersin operasyonunda 2 belediye başkanına tutuklama talebi

Son Dakika | Mersin operasyonunda 2 belediye başkanına tutuklama talebi

Son dakika haberi... Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında tutuklama talep edildi.

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Son Dakika | Mersin operasyonunda 2 belediye başkanına tutuklama talebi
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Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından Özyiğit ve Tuncer tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

MERSİN'DE 3 BELEDİYEYE OPERASYON

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi, 1 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Günler süren gözaltı sürecinin ardından 59 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | Mersin operasyonunda 2 belediye başkanına tutuklama talebi - Resim : 1
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit

2 BAŞKANA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyedeki savcılık sorgusu sona eren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Belediye Belediye Başkanı Savcılık
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