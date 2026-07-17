Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy’un ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025'te tutuklanan ve görevden alınan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanık 10 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak. İlk duruşma İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İDDİANAMEDE NE DENİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık 2025'te tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddianame süreci 10 Temmuz'da tamamlandı.

İddianamede 11 kadın "mağdur", Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise "şüpheli" olarak yer aldı. Dosyaya göre soruşturma, 2 Kasım 2025'te İstanbul İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbarın ardından başlatıldı.

İhbarda, HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu temin ettiği, eğlence organizasyonlarında kadınlara uyuşturucu kullandırarak iradelerini zayıflattığı ve bu ortamda cinsel saldırı suçlarının işlendiği öne sürüldü. Savcılık, Ersoy'un suç örgütünün lideri olduğu, diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak hareket ettiği değerlendirmesine yer verdi.

İddianamede Ersoy'un görev yaptığı medya sektöründeki konumu ve çevresi nedeniyle diğer şüpheliler üzerinde etkili olduğu, örgütü organize ettiği ve kadınların çeşitli yöntemlerle suçun mağduru haline getirildiği iddia edildi. Savcılık, Mehmet Akif Ersoy hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ticareti veya sağlama" suçlarından toplamda 266 yıldan az olmamak üzere, diğer suçlarla birlikte ise 11 yıldan 27,5 yıla kadar ek hapis cezası talep etti.

Diğer sanıklar hakkında da suçlamalara göre değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Ayrıca Veyis Ateş, Umut Evirgen, Steven Sadettin Saran ve bazı isimler yönünden dosyanın ayrıldığı ve haklarında ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.