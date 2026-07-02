Mehmet Akif Ersoy'un grup seks tuzağı mahkeme kayıtlarına da girdi

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün yargılandığı uyuşturucu davasında, üçlü ilişki iddiaları gündeme gelirken Ersoy o iddiaları reddetti. Spiker Ece A.'nın ifadesiyle gündeme gelen grup seks iddiaları iddianamede de yer aldı.

MEHMET AKİF ERSOY'UN GRUP SEKS TUZAĞI MAHKEME KAYITLARINA DA GİRDİ

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeniden hazırlanan iddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün kadınlara kokain temin ederek iradelerini zayıflattığı, ardından grup sekse yönlendirdiği iddia edildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurmalarını sağladığı ve çeşitli yöntemlerle çoklu ilişkiye yönlendirdiği öne sürüldü. Bazı kişilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiği ve bu yolla örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığı değerlendirmesine de yer verildi.

Uyuşturucu maddelerin Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'teki evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin ise mağdurları bu adreslere götürerek söz konusu ortamlara zemin hazırladığı iddia edildi.

Dosyada yer alan beyanlarda bazı mağdurların yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıkları da kaydedildi.

İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Taner Çağlı, Mustafa Manaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik de sanık olarak yer aldı.

SAVCILIK 266 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPSİNİ İSTEDİ

Savcılık, Mehmet Akif Ersoy hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ile "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti.

Ersoy, soruşturma sürecinde gündeme gelen grup seks iddialarını ise reddetmişti.