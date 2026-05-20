Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı: 11 kez cinsel saldırı suçlaması

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

ERSOY'A 11 KEZ NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı (11 kez), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 9 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Ersoy, 11 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.