Son Dakika | Meclis'teki istismar skandalında tüm sanıklar için tahliye kararı!

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TBMM’de staj yapan çocuklara yönelik cinsel istismar davasında, tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

TBMM’de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Haklarında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 4 tutuklu sanığın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. (Anka)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açılmıştı. İddianamede 4 öğrenci mağdur sıfatıyla yer almıştı.

NELER OLMUŞTU?

TBMM’de 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde staj yapan D.K. adlı öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu. Başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma sürecinde, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 öğrencinin TBMM’de staj yaptıkları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

BirGün’ün kamuoyuna duyurduğu olayın ardından TBMM Genel Sekreterliği de idari işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada 1 kişinin devlet memurluğundan çıkarıldığı, 2 kişinin ise iş akdinin sonlandırıldığı bildirildi.

Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmiş, üst mahkeme itirazı kabul ederek sanıkların yeniden tutuklanmasına hükmetmişti.

Sonraki duruşmada ise 4 sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verilmiş ve duruşma 5 Haziran’a ertelenmişti. Bugün görülen duruşmada tutuklu yargılanan 4 sanık için tahliye kararı çıktı.

TBMM Genel Sekreterliği, olayın basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada idari soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti. Açıklamada, suça karıştığı iddia edilen personel hakkında konumu, kıdemi veya unvanına bakılmadan gerekli idari ve adli işlemlerin uygulanacağı belirtilmişti.