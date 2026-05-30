9 yıl ceza alan istismar sanığı antrenöre 'iyi hal' tahliyesi

Aksaray'da 2024 yılında, 42 yaşındaki futbol antrenörü Muhammet Çevik'in kulübe gelen 13 ila 15 yaşlarındaki 5 erkek öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı. Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre Çevik, öğrencileri soyunma odasına götürerek beden ölçülerini alma bahanesini kullandı. Antrenörün, çocukların şort ve iç çamaşırlarını indirerek özel bölgelerine dokunduğu kayıtlara geçti.

"SENİ 100 KERE ÖPERSEM KRAMPON ALACAĞIM"

Soruşturma kapsamında, antrenörün bir öğrencisine "Seni 100 kere öpersem krampon alacağım" dediği belirlendi. Bu teklifi kabul etmeyen öğrencisini dudağından öpen Çevik'in, mağdur çocuğun beline ve kalçasına dokunduğu tespit edildi. Olayların ortaya çıkmasının ardından mağdur öğrenciler ve aileleri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan adli süreç sonucunda Muhammet Çevik tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDEN 'İYİ HAL' İNDİRİMİ VE TAHLİYE KARARI

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre tutuklu yargılanan Çevik hakkındaki karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Mahkeme, Çevik'i iki çocuğa yönelik "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından suçlu buldu. Ancak heyet, sanığın cezasında "iyi hal" indirimi uyguladı. Çevik'e toplam 9 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası veren mahkeme, hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi.

ÜÇ ÇOCUK İÇİN DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Aynı davada, Çevik'in diğer 3 çocuğa karşı gerçekleştirdiği iddia edilen eylemler de değerlendirildi. Mahkeme, atılı suçu işlediğine dair sanık savunmasının aksini ispat edecek, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle bu üç mağdur yönünden beraat kararı verdi. Mağdur çocukların avukatları, mahkemenin verdiği hapis cezasına rağmen tahliye ve beraat kararlarını içeren hükme itiraz etti.