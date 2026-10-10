Son dakika | Marmara Denizi’nde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Marmara Denizi’nde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. AFAD’ın açıkladığı verilere göre, Yalova merkezine yakın noktada kaydedilen sarsıntı saat 22.08’de meydana geldi.
Son Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.08’de kaydedilen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak açıklandı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AÇIKLANDI
AFAD’ın paylaştığı verilere göre deprem, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 22.08.49’da meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi’nde, Yalova merkeze 4.66 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
DEPREM SONRASI SOKAKLARA ÇIKTILAR
Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların evlerinden çıkarak sokaklarda beklediği görüldü.
DEPREM 7.96 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
AFAD verilerinde depremin büyüklüğü 3.5 , derinliği ise 7.96 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi