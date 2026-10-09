Son dakika | Akdeniz'de peş peşe depremler

Akdeniz’de akşam saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, sarsıntıların büyüklükleri 3,9 ve 3,8 olarak kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM SAAT 23.15’TE

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk deprem saat 22.49 sıralarında meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Akdeniz’de saat 23.15’te bir deprem daha kaydedildi. 3,8 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği 7,29 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Akdeniz

Tarih:2026-10-09

Saat:22:49:42 TSİ

Enlem:34.578 N

Boylam:34.259 E

Derinlik:7 km