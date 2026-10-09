Son dakika | Akdeniz'de peş peşe depremler
Son dakika haberi... Akdeniz’de peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıların büyüklüğünü 3,9 ve 3,8 olarak açıkladı.
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Akdeniz’de akşam saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, sarsıntıların büyüklükleri 3,9 ve 3,8 olarak kaydedildi.
İKİNCİ DEPREM SAAT 23.15’TE
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk deprem saat 22.49 sıralarında meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Akdeniz’de saat 23.15’te bir deprem daha kaydedildi. 3,8 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği 7,29 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-10-09
Saat:22:49:42 TSİ
Enlem:34.578 N
Boylam:34.259 E
Derinlik:7 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi