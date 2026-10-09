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Halk TV Dünya Son dakika | Panama’da 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika | Panama’da 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Panama’nın güney kıyıları açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

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Son dakika | Panama’da 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
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Panama’da meydana gelen şiddetli deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, depremin büyüklüğü 7,7 olarak açıklandı. Depremin merkez üssünün Pitaloza Arriba yerleşiminin 14 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AÇIKLANDI

USGS verilerine göre deprem, 9 Ekim 2026’da Türkiye saatiyle 20.56’da kaydedildi. Yerin 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILAN ÜLKELER

Depremin ardından Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımlandı. Uyarı kapsamındaki bölgeler arasında Panama’nın yanı sıra Kolombiya, Kosta Rika ve Ekvador’un da bulunduğu bildirildi.

DEPREM SONRASI ART ARDA SARSINTILAR

Panama’da meydana gelen şiddetli depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar kaydedildi. İlk depremden yaklaşık yarım saat sonra ülkenin daha güneyindeki Bajo Corral kasabası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Bu depremden yaklaşık 15 dakika sonra ise yine güneyde bulunan El Cacao kasabası çevresinde üçüncü bir artçı sarsıntı yaşandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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