Son dakika | Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Manisa'nın Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması, orman yangını riskini de beraberinde getiriyor. Küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabildiği orman yangınlarına karşı hem bireysel hem de toplumsal önlemler büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, cam ve plastik atıkların doğaya bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda açık alanda yapılan piknik, mangal ve benzeri faaliyetlerin yangın riskini artırabileceği belirtiliyor.

Araçlardan atılan sigara izmaritleri de orman yangınlarının en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sürücülerin seyir halindeyken sigara izmariti atmaması, yol kenarlarındaki kuru otların tutuşmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor.

YANGIN GÖRÜLDÜĞÜNDE HIZLI İHBAR ÖNEMLİ

Ormanlık alanlarda duman, alev veya yangın belirtisi fark eden vatandaşların vakit kaybetmeden yetkililere haber vermesi gerekiyor. Erken yapılan ihbar, ekiplerin bölgeye daha hızlı ulaşmasını ve yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Yangın sırasında vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışmaması, güvenli bir bölgeye uzaklaşarak ekiplerin çalışmalarına destek olması gerekiyor.

DOĞAYI KORUMAK HERKESİN SORUMLULUĞU

Ormanlar sadece ağaçlardan oluşan alanlar değil, birçok canlının yaşam alanı olarak büyük ekolojik öneme sahip. Yangınların önlenmesi için alınacak basit tedbirler, binlerce hektarlık ormanın ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında vatandaşların daha dikkatli davranması ve orman yangınlarına karşı duyarlı olması çağrısında bulunuyor.