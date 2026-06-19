Son dakika | Çanakkale alevlere teslim! Orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki ormana sıçradı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık, orman yangını riskini yükseltiyor. Uzmanlar, yangınların önlenmesinde bireysel tedbirlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ATEŞ YAKILMAMALI

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması, mangal yapılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerekiyor. Cam şişe gibi atıkların da yangına neden olabileceği belirtiliyor.

ÇEVRE TEMİZ TUTULMALI

Yangın riskini artıran kuru otlar, çöpler ve yanıcı maddelerin doğada bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşların çevre temizliğine özen göstermesi isteniyor.

DUMAN GÖRÜLÜRSE İHBAR EDİLMELİ

Ormanlık alanlarda duman veya alev fark edilmesi halinde durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerekiyor. Yetkililer, erken ihbarın yangının büyümesini önlemede kritik rol oynadığını belirtiyor.

KURALLARA UYULMALI

Yangın riski nedeniyle getirilen ormanlara giriş yasakları ve diğer tedbirlere uyulması gerektiği ifade edilirken, alınacak basit önlemlerin büyük felaketlerin önüne geçebileceği hatırlatılıyor.