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Son dakika | KKTC'de batan geminin enkazına ulaşıldı

Son dakika... Kıbrıs'ta batan batan geminin enkazına ulaşıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 20 kişinin arama çalışmalarının sürdüğü faciadaki son gelişmeyi duyurdu.

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Son dakika | KKTC'de batan geminin enkazına ulaşıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen deniz kazasında batan Filo Jet isimli katamaran tipi geminin enkaz arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

KKTC'DE BATAN GEMİNİN ENKAZINA ULAŞILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kazanın ardından sürdürülen arama ve görüntüleme çalışmalarında enkazın bulunduğunu açıkladı.

Son dakika | KKTC'de batan geminin enkazına ulaşıldı - Resim : 1

Erhürman, 8 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 20 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

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"TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek."

Son dakika | KKTC'de batan geminin enkazına ulaşıldı - Resim : 3

Dün de yapılan arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erhüman, gemi olduğu değerlendirilen bir cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini ifade ederek çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söylemişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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