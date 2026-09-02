Son dakika | KKTC'de batan geminin enkazına ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen deniz kazasında batan Filo Jet isimli katamaran tipi geminin enkaz arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

KKTC'DE BATAN GEMİNİN ENKAZINA ULAŞILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kazanın ardından sürdürülen arama ve görüntüleme çalışmalarında enkazın bulunduğunu açıkladı.

Erhürman, 8 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 20 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek."

Dün de yapılan arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erhüman, gemi olduğu değerlendirilen bir cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini ifade ederek çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söylemişti.