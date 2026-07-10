Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen "Resmin Kamusal Hafızası" sergisinin açılışı sırasında rahatsızlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre; Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın tahlil ve ileri tetkiklerin sürdüğünü bildirdi.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Eski Cumhurbaşkanlığı Binası'nda katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirmiştir.

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumu iyi olup, ileri tetkik ve gözlem süreci devam etmektedir."