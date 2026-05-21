Son Dakika | Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' sonrası ilk yorumunu TGRT'ye yaptı: Hayırlı olsun...
Son dakika haberi... CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen iptal kararının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk değerlendrimesini TGRT'ye yaptı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
KILIÇDAROĞLU: HAYIRLI OLSUN
İktidara yakın medya organlarından TGRT Haber'e mutlak butlan kararına ilişkin konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun." dedi.
KARAR ÖNCESİ ARINMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının açıklanmasından bir gün önce paylaştığı bir video ile kendi partisine "arınma çağrısı" yapmıştı.
Kılıçdaroğlu'na çok sayıda partili tepki gösterirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de destek açıklamaları yapılmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi