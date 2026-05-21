CHP'ye mutlak butlan sonrası borsada sert düşüş!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, CHP için Mutlak Butlan kararının çıkmasının ardından sert düştü.

Saat 17:40 sularında endeksteki düşüş yüzde 6'yı geçti. Bankacılık endeksinde ise gerileme yüzde 8'i aştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 14.040,06 puandan başlarken, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kaybederek 13.899,53 puana gerilemişti.

KAP'TAN AÇIKLAMA

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sisteminin devreye girdiğini duyurdu.



Açıklamada, "Saat 17:42:06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01 itibarıyla kapanış seansıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay Piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." denildi.