Son dakika | Kent Uzlaşısı davasında 8 kişiye beraat kararı

Son yerel seçimde dönemin seçilmiş CHP yönetimi ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı anlaşmasına varılmış ve seçimlere bu anlaşma ile girilmişti. Ekim 2024'ten itibaren bazı belediye başkanları, belediye yöneticileri ve belediye meclisi üyelerinin Kent Uzlaşısı kapsamında aday gösterilmesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'nın yerel yönetimlerde etkinlik kurma stratejisinin bir parçası olduğu gerekçesi ile soruşturma konusu yapıldı. Bu kapsamda çok sayıda kişi gözaltına alındı, tutuklandı veya haklarında dava açıldı.

BUGÜNKÜ DAVADA 8 İSİM HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Davanın altıncı duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet'te yer alan habere göre bugünkü davada 8 isim hakkında beraat kararı verildi.

Hakkında beraat verilen 8 isim şu şekilde:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel,

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gü,

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun,

Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan,

Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir,

Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday,

Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile

Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kaygun hakkında beraat kararı verildi.

2 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.

Ayrıntılar gelecek...