Son dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 11 gözaltı kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar kritik görevler üstlenen Kaşif Kozinoğlu’nun, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine dair soruşturma yeniden başlatılmış, Kozinoğlu dosyasında cezaevi ve sağlık görevlilerinin ifadeleri arasındaki çelişkiler incelemeye alınmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

ACİL DURUM BUTONUNA BASINCA RADYONUN SESİNİ AÇMIŞ

Savcılık Kozinoğlu ölümünün suikast olduğu sonucuna varmış, kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldığı sırada gardiyan, görünce müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapmış istihbarat görevlisiydi. 1955 yılında Trabzon'da doğan Kozinoğlu, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çeşitli operasyonlarda aktif rol aldı. Orta Asya, Kafkasya ve Afganistan gibi bölgelerde MİT adına önemli görevlerde bulundu ve yurt dışındaki faaliyetleri ile tanındı.

Kozinoğlu, 2011 yılında Fethullahçı Terör Örgütü tarafından hazırlanan Oda Tv kumpas davasında tutuklandı. Tutukluluğu sırasında Silivri Cezaevi'nde savunmasını yapmasına kısa süre kala aniden hayatını kaybetti. 12 Kasım 2011'deki ölümünün ardından yapılan açıklamalarda, kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Ölmeden hemen önce yaptığı açıklamada 'Öldürmek dahil her şeyi yaptırabilirler' şeklinde açıklama yapmıştı.