Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 kişi ifade verecek

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) uzun yıllar kritik görevler üstlenen Kaşif Kozinoğlu’nun, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu dosyasında, cezaevi ve sağlık görevlilerinin ifadeleri arasındaki çelişkiler incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında en az 15 kişinin ifadesine başvurulması bekleniyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dönemin nöbetçi müdürleri, infaz koruma memurları, sağlık çalışanları ve ambulans görevlilerinin de aralarında bulunduğu en az 15 kişinin ifadeye çağrılması bekleniyor.

AFGANİSTAN’DAN DÖNÜP TESLİM OLMUŞTU

Sabah’ın haberine göre;Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür ve ekibinin kendisini hedef gösterdiği ileri sürülen Kozinoğlu hakkında, Ocak 2011’de dönemin savcısı FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından soruşturma açılmıştı.

O sırada Afganistan’da bulunan Kozinoğlu, kargo uçağıyla Türkiye’ye dönerek teslim olmuştu. Sorgusunun ardından Mart 2011’de tutuklanan Kozinoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kozinoğlu, emekli albaylar Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile üç kişilik bir koğuşta kalıyordu. Zehirlenme veya suikast girişiminden endişe ettiği belirtilen Kozinoğlu’nun, cezaevi yemekleri yerine kapalı konserveler tükettiği kaydedildi.

KAHVEDEN İKİ YUDUM ALDIKTAN SONRA FENALAŞTI

Soruşturma dosyasına göre Kozinoğlu, ölümünden bir gün önce koğuşta gardiyanlarla vakit geçirdi. Bu sırada herhangi bir sağlık sorunu gözlenmedi.

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile rutin yürüyüşüne çıktı. Koğuşa döndükten sonra duş alan Kozinoğlu, aynı sıcak suyla kahve hazırlayarak odasına geçti.

Kahvesinden iki yudum alan Kozinoğlu aniden fenalaştı. Hasan Atilla Uğur’a seslenerek kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Uğur da kendi kullandığı dil altı hapını Kozinoğlu’na verdi.

GARDİYANLAR 10 DAKİKA SONRA GELDİ

Rahatsızlığın şiddetlenmesi üzerine saat 18.08’de acil çağrı butonuna basıldı. Gardiyanlar koğuşa saat 18.18’de ulaştı.

Görevliler, üst kattaki odasında bulunan Kozinoğlu’nu sedyeyle indirmek istedi. Yürüyebileceğini söylemesine rağmen prosedür gereği sedyeye alınan Kozinoğlu, mahkûm kabul bölümüne götürüldü.

SAĞLIK PERSONELİ YEMEKTE ÇIKTI

Dosyadaki bilgilere göre gardiyanlar, cezaevinde kesintisiz hizmet vermesi gereken acil sağlık ekibini aradı. Ancak görevli üç sağlık çalışanının da Silivri merkezinde yemekte olduğu belirlendi. Sağlık ekibi yaklaşık yarım saat sonra cezaevine gelebildi.

Bu süre içinde bilincinin açık olduğu belirtilen Kozinoğlu’nun gardiyanlarla konuşmayı sürdürdüğü aktarıldı.

AMBULANS OTOYOLDA BEKLETİLDİ

İlk müdahalenin ardından Kozinoğlu, 2 No’lu sağlık ekibine ait ambulansla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Bu sırada 3 No’lu acil sağlık ekibi telsizden ambulansa, “Arkanızdayız, bizi bekleyin” anonsu yaptı.

Ambulansın otoyol kenarında yaklaşık 10 dakika beklediği belirtildi. Diğer ekipteki sağlık çalışanları ambulansa geçerek Kozinoğlu’nu entübe etti ve kalp masajına başladı.

Saat 19.15’te Silivri Devlet Hastanesine ulaştırılan Kozinoğlu, hastanede yaklaşık 15 dakika süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İFADELER BİRBİRİNİ TUTMADI

Başsavcılığın yeniden başlattığı soruşturmada, görevlilerin ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerinde duruluyor.

Hastanede görev yapan hemşireler, Kozinoğlu getirildiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu söyledi. Gardiyanlar ise ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğunu, hatta oturarak Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.

Bir başka çelişki de cezaevi doktorunun o sırada nerede bulunduğuna ilişkin ifadelerde ortaya çıktı. Silivri Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Savaş B., cezaevi doktoru Turgay’ı aradığında doktorun olaydan haberi olmadığını ve görev başında bulunduğunu söylediğini aktardı.

Gardiyanlar ve hemşireler ise savcılıktaki ifadelerinde cezaevi doktorunun o saatte kurumda bulunmadığını belirtti. Soruşturmayla Kozinoğlu’nun ölüm sürecindeki ihmallerin ve çelişkilerin aydınlatılması amaçlanıyor.