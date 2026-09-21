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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı 2 kişiye adli kontrol

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı 2 kişiye adli kontrol

Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan tutuklanırken Ömer Vatan ve Kazım Beyke'ye yurt dışı çıkış yasağı verildi.

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Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı 2 kişiye adli kontrol
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon kumpası ve Odatv davası sürecinde cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Osman Arslan, Ömer Vatan ve Kazım Beyke mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, eski gazeteci Arslan hakkında tutuklama talep ederken Vatan ve Beyke için ise adli kontrol şartı istedi.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden Arslan tutuklanırken, dönemin vardiya amiri Beyke ve dönemin Silivri Cezaevi müdürü Vatan yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı 2 kişiye adli kontrol - Resim : 1
Şüpheli şekilde cezaevinde hayatını kaybeden Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu
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KOZİNOĞLU'NUN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKEN ESKİ GAZETECİ TUTUKLANDI

Hakkında tutuklama kararı verilen, kapatılan Cihan Haber Ajansının eski muhabiri Osman Arslan; Kaşif Kozinoğlu'nun adliyeye giriş anlarını kayda alan isim olarak gündeme gelmişti.

Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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