Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı da ifadeye çağrıldı: Kızı Dilara Yılmaz'dan sert tepki

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Enver Altaylı da ifadeye çağrıldı. Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Altaylı'nın nakil aracıyla İstanbul'a sevk edilmek istenmesi üzerine kızı Dilara Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, doktor raporu doğrultusunda şimdilik durdurulan sevk işlemiyle ilgili olarak babasının sağlık durumuna ve hukuki sürece dikkat çekti.

ENVER ALTAYLI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Kozinoğlu soruşturması kapsamında İstanbul'a götürülmek istenen Enver Altaylı hakkındaki iddialara ve yaşanan sevk girişimine değinen Dilara Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Haftalardır, babam Enver Altaylı, mantıksal ve hukuki temeli bulunmayan güdümlü bir senaryonun merkezine yerleştirilerek Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilişkilendirilmeye çalışılıyor.

Enver Altaylı 82 yaşında. Dokuz yıldır haksızca cezaevinde tutuluyor ve ciddi sağlık sorunları var.

Dün, Cuma günü, ifade vermesi için Sincan’dan İstanbul’a, elleri kelepçeli şekilde, mahpusların “tabut” diye adlandırdığı nakil araçlarıyla götürülmek istenmiş.

Ne yaşı ne de sağlığı böyle bir yolculuğa elverişli.

Üstelik cezaevinde bulunan bir kişinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla bulunduğu yerden alınması hem mümkün hem de son derece yaygın. Babam zaten Sincan Cezaevinde. Bir yere gittiği yok.

Sağlığının bu sevke elvermediği de o kadar açık ki, doktor da sevke uygun olmadığına dair rapor vermiş. Bu nedenle şimdilik İstanbul’a götürülemedi.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün araştırılması için 82 yaşındaki hasta bir insanın sağlığını tehlikeye atmak, ona fiilen eziyete dönüşebilecek bir sevk işlemi uygulamak mı gerekiyor?

Babam devletin gözetimi ve koruması altında.

Önlenebilir ve zorunlu olmayan bir sevk nedeniyle sağlığına bir zarar gelirse bunun sorumluluğundan kimse kaçamaz."

SEVKİ DOKTOR RAPORU DURDURDU



9 yıldır cezaevinde bulunan 82 yaşındaki Enver Altaylı'nın İstanbul'a nakil aracıyla sevk edilme kararı, doktorun "sevke uygun değildir" yönündeki raporunun ardından şimdilik uygulamaya konulmadı.