Son dakika | Kozinoğlu soruşturmasında 4 kişi daha gözaltında

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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİ CEZAEVİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Kaşif Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği Silivri Cezaevi’nin eski müdürü Ömer Vatan da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca Kozinoğlu’nun adliyedeki görüntülerini haberleştiren Osman Arslan ile Kozinoğlu’nu hastaneye götüren ambulansın şoförü Süleman Kaba da gözaltına alındı.

Dönemin cezaevi vardiya amiri Kazım Beyke de soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isim oldu.