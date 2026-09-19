Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Kozinoğlu soruşturmasında 4 kişi daha gözaltında

Son dakika | Kozinoğlu soruşturmasında 4 kişi daha gözaltında

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği Silivri Cezaevi’nin eski müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de bulunuyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Kozinoğlu soruşturmasında 4 kişi daha gözaltında
Son Güncelleme:

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika | Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'den ihraç 2 savcı tutuklandıSon Dakika | Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'den ihraç 2 savcı tutuklandı

ESKİ CEZAEVİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Kaşif Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği Silivri Cezaevi’nin eski müdürü Ömer Vatan da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca Kozinoğlu’nun adliyedeki görüntülerini haberleştiren Osman Arslan ile Kozinoğlu’nu hastaneye götüren ambulansın şoförü Süleman Kaba da gözaltına alındı.

Dönemin cezaevi vardiya amiri Kazım Beyke de soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isim oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaşif Kozinoğlu Gözaltı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro