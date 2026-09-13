Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu dosyası Kurtlar Vadisi'ne sıçradı

Ergenekon kumpası ve Odatv davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kâşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi dizisine uzandı.

Dosya kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.

KAŞİF KOZİNOĞLU DOSYASI 15 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Eski MİT mensubu Kâşif Kozinoğlu; FETÖ tarafından kurgulandığı yıllar sonra ortaya çıkan Ergenekon kumpası ve Odatv davası kapsamında 10 Mart 2011'de girdiği cezaevinde, ilk kez hâkim karşısına çıkıp ifade vermesine 13 gün kala, 12 Kasım 2011 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Kozinoğlu'nun ölümünün 15 yıl sonra şüpheli bulunması üzerine konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Selahattin Günday'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanırken Kozinoğlu'nun mezarı için de "feth-i kabir" kararı verildi.

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Karar doğrultusunda Kozinoğlu'nun naaşından örnekler alınırken dosyada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümünün işlendiği öne sürülen Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.

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