Son dakika | Kadına şiddet görüntüleri çıkan Berhan Şimşek istifa etti

Birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı iddiaları ve basına yansıyan görüntüler üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar MYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.

KADINA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN BERHAN ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ

Berhan Şimşek, Muğla İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında hakkındaki şiddet iddialarına yanıt verdi. Kamuoyunda başlayan tartışmaların partisine zarar vermesini önlemek amacıyla MYK ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden ayrıldığını belirten Şimşek, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederek CHP üyeliğini sürdüreceğini açıkladı.

Hakkındaki hukuki süreç netleşene kadar parti yönetiminde yer almayacağını ifade eden Berhan Şimşek, parti iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak davaları sonuçlanana kadar MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasının sadece yöneticilik kademelerini kapsadığını dile getiren Şimşek, CHP üyeliğine ve mücadelesine bir nefer olarak devam edeceğini, iktidar yolculuğunda partisine ve genel başkanına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

ŞİDDET İDDİALARINI REDDETTİ

Gündeme gelen güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin açıklama yapan Şimşek, kadına şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Olay anında komşulara rezil olunmaması adına Özlem Şanver'i tutup eve götürdüğünü savunan Şimşek, kendisine yönelik bir itibar suikastı yürütüldüğünü iddia etti.

İlişkilerinde uzun süredir sorunlar yaşandığını ve ayrılmak istediğini belirten Şimşek; karşı tarafın kendisinden para, araç ve taşınmaz talep ettiğini öne sürerek şantaj, tehdit ve mala zarar verme iddiasıyla adli makamlara başvurduğunu söyledi.

KADINA ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Berhan Şimşek'in birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı öne sürülen güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Şanver'in Nisan 2026'da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu ve İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararlarının uzatıldığı öğrenildi. Şimşek tüm iddiaları reddederken, dile getirdiği suçlamalara ilişkin Şanver tarafından henüz yeni bir açıklama yapılmadı.