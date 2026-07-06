Son dakika | İznik’te çöplükte çıkan yangın, çalılığa sıçradı



Bursa’nın İznik ilçesinde çöplükte çıkan ve rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KÖYLÜLER DE DESTEK VERDİ

Yangın saat 16:30’da Elbeyli Mahalesi’ndeki çöplükte çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çalılık alana yayılan yangın alevlerin tarım arazileri ile zeytinliklere sıçramasını önlemek için Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevredeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

1,5 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI



Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında zeytin ağaçları, arı kovanları ve 1 konteyner zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.