Son dakika | İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir'ın Menemen ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında 13.00 sularında başlayan yangının, tesis içerisinde depolanan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede kontrolden çıktığı öğrenildi. Fabrikada bulunan ahşap paletler ve çeşitli polyester malzemelerin tutuşması, alevlerin bir anda tüm tesisi kaplamasına yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, fabrikanın hemen çevresinde yer alan tarım arazilerinin kenarındaki kuru otlara sıçradı. Otluk alanın da yanmaya başlaması, yangının geniş bir çevreye yayılma riskini beraberinde getirdi.

İTFAİYE SEFERBER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangına 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale etti. Çalışmalara çevre ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleri ile destek verdi.

Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinin çevresinde evler ve çeşitli yapılar bulunması nedeniyle ekipler, alevlerin sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevredeki yapılara ulaşmaması için alevlere, dört koldan müdahale ediliyor. (DHA)