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Halk TV Türkiye Son Dakika | İzmit Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika | İzmit Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

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Son Dakika | İzmit Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
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Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Son Dakika │ İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandıSon Dakika │ İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında savcılık tutuklama talep etti. Hürriyet, tutukluluk talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine çıktı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çıktığı hakimlikte tutuklandı.

Tutukluluğunun ilk gününde Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. İlçe Belediye Meclisi toplanıp yeni başkanı seçecek.

DANIŞTAY KARARI YERİNE GİZLİ TANIK DİNLENDİ

Tutukluluk kararı sonrasında Fatma Kaplan Hürriyet'in avukatı açıklamalarda bulundu. Avukatı tarafından adliye önünde yapılan konuşmada "Müvekkilimiz yaptığı ihalelerde defaatle hem mülkiye müfettişleri hem büyükşehir müfettişleri tarafından denetlenmiş ve hakkında birçok dosyada soruşturmaya izin verilmemesi kararı çıkartılmıştır. Soruşturmaya izin verilen kararlarda da Danıştay bu kararı iptal etmiş ve müvekkilin idare ettiği belediyede ihalelerin usulüne uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu dosyada sadece bir gizli tanık beyanıyla, yargılama sürdürülmüş ve müvekkil bugün tutuklanmıştır." denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmit Belediye Başkanı
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