Son Dakika │ Fatma Kaplan Hürriyet hakkında tutuklama talebi
Son dakika haberi... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında savcılık tutuklama talep etti.
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CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında savcılık tutuklama talep etti. Hürriyet, tutukluluk talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine çıkacak.
Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edilenler arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de bulunuyor.
Tutuklama istenen isimler şöyle:
- Fatma Kaplan Hürriyet
- Murat Hürriyet
- Fatih Yaşar
- Leyla Kıran
- Mehmet Ersoylu
- Ramazan Kırıcı
- Yusuf Kırıcı
- Yüksek Kırıcı
- Adem Ok
- Ali Han Ünal
- İrfan Can
- Kenan Yılmaz
- Nihat Önal
- Seyhan Özcan
- Burak Güreşen
- Cemil Yılmaz
- Çetin Sarıca
- Gökhan Ercan
- Hakan Oral
- Nusret Ömürhan Yılmaz
- Zekiye Köstekli Oral
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi