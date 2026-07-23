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Son Dakika │ Fatma Kaplan Hürriyet hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberi... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında savcılık tutuklama talep etti.

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Son Dakika │ Fatma Kaplan Hürriyet hakkında tutuklama talebi
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CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında savcılık tutuklama talep etti. Hürriyet, tutukluluk talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine çıkacak.

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edilenler arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de bulunuyor.

Tutuklama istenen isimler şöyle:

  1. Fatma Kaplan Hürriyet
  2. Murat Hürriyet
  3. Fatih Yaşar
  4. Leyla Kıran
  5. Mehmet Ersoylu
  6. Ramazan Kırıcı
  7. Yusuf Kırıcı
  8. Yüksek Kırıcı
  9. Adem Ok
  10. Ali Han Ünal
  11. İrfan Can
  12. Kenan Yılmaz
  13. Nihat Önal
  14. Seyhan Özcan
  15. Burak Güreşen
  16. Cemil Yılmaz
  17. Çetin Sarıca
  18. Gökhan Ercan
  19. Hakan Oral
  20. Nusret Ömürhan Yılmaz
  21. Zekiye Köstekli Oral
Gözaltındaki Fatma Kaplan Hürriyet'ten İzmit halkına mektupGözaltındaki Fatma Kaplan Hürriyet'ten İzmit halkına mektup
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Belediye Tutuklama
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