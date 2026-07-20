Gözaltındaki Fatma Kaplan Hürriyet'ten İzmit halkına mektup

İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında bugün gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tutulduğu Vatan Emniyet’ten İzmit halkına bir mektup gönderdi.

"ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK"

Belediye binası önünde gerçekleştirilen dayanışma programında, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan tarafından okunan mektupta Hürriyet, halka şu mesajı iletti:

“Sevgili İzmit halkı, alnım açık, başım dik sabah evden çıkarken öyle çıktım. Sabah evden çıkarken de en dürüst şekilde halkımıza hizmet ettim. Tüm mücadeleme devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum.”

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre, başkan Hürriyet’in bu mesajı, belediye önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve partili tarafından alkışlarla desteklendi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyon neticesinde bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Hürriyet'in evinde de detaylı arama yapıldı. Ayrıca, belediye başkanının eşi Murat Hürriyet de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İzmit Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bilgisine ulaşıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hürriyet dahil olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Şüphelilere yönelik yöneltilen suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları yer alıyor.