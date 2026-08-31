Son dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
AFAD'ın yaptığı duyuruya göre saat 21:33'de Ege Denizi İzmir Karaburun'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Karaburun'da saat 21:33:17 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 43.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [55.37 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2026-08-31
Saat:21:33:17 TSİ
Enlem:38.81767 N
Boylam:25.8015 E
Derinlik:43.4 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi