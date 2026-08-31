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Halk TV Türkiye Son dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Son dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre saat 21:33'de Ege Denizi İzmir Karaburun'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Karaburun'da saat 21:33:17 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 43.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Ege Denizi - [55.37 km] Karaburun (İzmir)

Tarih:2026-08-31

Saat:21:33:17 TSİ

Enlem:38.81767 N

Boylam:25.8015 E

Derinlik:43.4 km

Son dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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