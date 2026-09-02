Son Dakika| İstanbul Valisinden Silivri'deki gemi kazasına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri’de meydana gelen gemi kazasına ilişkin Silivri Kriz Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Gül, kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“DERİNLİK ÇOK FAZLA, ARAMA KOLAY DEĞİL”

Davut Gül, arama çalışmalarının denizin derinliği nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Derinlik çok fazla, arama kolay değil

"Gemilerimizden birinin battığını değerlendiriyoruz; 10 mürettebattan haber alamıyoruz. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahada 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve Deniz Kuvvetleri gemisi görev yapıyor. Derinliğin yer yer 1 kilometreye ulaşması çalışmaları güçleştirse de tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. En kısa sürede mürettebata ulaşmayı hedefliyoruz.

'KAZADA KUSURUN KİMDE OLUP OLMADIĞI İLERİKİ SÜREÇTE BELLİ OLUR'

Kazanın oluş şekliyle ilgili kusurunun kimde olup olmadığı ileriki süreçte belli olur. Zaman zaman da sizleri bilgilendiririz ortada bir kaza var dolayısıyla kazada ikisi haksız da olsa biri haksız da olsa ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve 10 mürettebat var var şuan ona yoğunlaştık.

Delilleri elde ediyoruz. Her şeyin elektronik kayıtları var savcılığımız bu anlamda hassas bir süreci takip ediyor"

GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Silivri’de meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.