Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Liberya bayraklı, 225 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki Anna-S isimli dökme yük gemisi, 17 Ağustos'ta Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında 5 İHA'nın saldırısına uğradı. Saldırı sonrası yangın çıkan gemi ağır hasar aldı.

Saldırının ardından gemide bulunan 21 mürettebatın tamamı, olay bölgesine gelen Malta bayraklı Elina-B isimli dökme yük gemisi tarafından kurtarıldı. Elina-B ise yaklaşık 5 saat sonra 2 İHA'nın saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle hasar gören Elina-B'nin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Türkiye'ye getirilen Anna-S, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 9, Kurtarma 14 ve Nazım Tur isimli römorkörlerin yanı sıra gemiyi Rusya'dan Türkiye'ye çeken PGE Denizcilik'e ait Tedy isimli römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilecek.

GEMİ TERSANEYE GÖTÜRÜLECEK

Geminin geçişinin ardından tersaneye götürülerek burada bakım ve onarım işlemlerinin yapılması bekleniyor. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. (DHA)