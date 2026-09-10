Son Dakika | İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin görev yeri değişti
Son dakika haberi... HSK kararnamesi ile İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz'ın görev yeri değişti. Yılmaz Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin kararnamesiyle 5 hakim ve savcının görev yerleri değişti.
Görev yeri değişenler arasında İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz da yer aldı.
İSTANBUL'DAN IĞDIR'A ATAMALAR
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten Onur Yılmaz, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
Kararname ile İstanbul Hâkimi Merve Coşkun Yılmaz, Iğdır Hâkimliği görevine atandı.
HSK’NIN 5 KİŞİLİK ATAMA LİSTESİ
HSK Birinci Dairesi’nin 10 Eylül 2026 tarihli kararnamesinde yer alan atamalar şöyle:
- Zeynel Abidin Akkiraz: Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na.
- Elif Aliyazıcıoğlu Akkiraz: Giresun Hâkimliği’nden Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne.
- Meriç Dede: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na.
- Onur Yılmaz: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nden Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’na.
- Merve Coşkun Yılmaz: İstanbul Hâkimliği’nden Iğdır Hâkimliği’ne.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi