Halk TV Siyaset HSK gündem dışı toplanıp 36 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK gündem dışı toplanıp 36 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 36 hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi.