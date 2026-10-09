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Halk TV Türkiye Son Dakika | İmralı heyeti ile Devlet Bahçeli görüştü

Son Dakika | İmralı heyeti ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika haberi... İmralı heyeti ile Devlet Bahçeli görüştü.

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Son Dakika | İmralı heyeti ile Devlet Bahçeli görüştü
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri ile Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye TBMM Başkanvekili Celal Adan da eşlik etti.

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"SON GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ"

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

Heyet önceki gün de AKP ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Devlet Bahçeli DEM Parti
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