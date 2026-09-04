Son Dakika │ İBB davasında tahliyelere savcılık itiraz etti

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İBB davasında tahliyesi gerçekleşen Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk hakkında savcılık mahkemeye itiraz etti.

İBB davasının dün gerçekleşen duruşmasında iddia makamı tüm tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam talep etti. Mahkeme heyeti ara kararında, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

Savcılık, bugün Akyüz ve Öztürk'ün yeniden tutuklanmasını talep ederek 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.

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