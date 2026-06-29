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Halk TV Türkiye Son Dakika | Niğde'deki havai fişek fabrikası patlamasında 2 tutuklama

Son Dakika | Niğde'deki havai fişek fabrikası patlamasında 2 tutuklama

Son dakika haberi... Niğde'de havai fişek fabrikasında 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

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Son Dakika | Niğde'deki havai fişek fabrikası patlamasında 2 tutuklama
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Fabrikada 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamada işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.

Patlamada yaşamını yitiren Nuri Özkan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaralı işçi Yasin Demirbaş'ın ise sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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