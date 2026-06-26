Son Dakika | Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Can kaybı var

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Niğde'nin Bor ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplam 2 kişinin çalıştığı fabrikanın ilaç bölümünde meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Yaşamını yitiren işçinin 40'lı yaşlarda, bekar olduğu ve ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Patlama, saat 16.45 sıralarında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan özel bir havai fişek üretim tesisinde ilaç bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada yaralanan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

İLK PATLAMA DEĞİLMİŞ!

Öte yandan, aynı fabrikada 27 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...