Son Dakika | Haluk Levent'ten açıklama: Asıl bombayı bekleyin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltilen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kişisel borç ve alacak meselelerinin Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunan Levent, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNDUM"

Gözaltına alınmadan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attığını, son 15 gündür de aynı çağrıyı sürdürdüğünü belirten Levent, deprem sürecinden bugüne kadar Ahbap'ın tüm faaliyetlerinin incelenmesini istediğini ifade etti. Levent, "Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek." dedi.

"HERKES HAYRETLER İÇİNDE KALACAK"

Açıklamasında yeni ifşaların sinyalini de veren Levent, "Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda bu sürecin en başından nasıl bu noktaya gelindiğini herkes öğrenecek ve hayretler içinde kalacak" ifadelerini kullandı. Ahbap'ın iddialarla ilgisinin bulunmadığını yineleyen Levent, gerçeklerin zamanla ortaya çıkacağını öne sürdü.