Haluk Levent soruşturmasında MASAK raporunun detayları ortaya çıktı

6 Şubat depremlerinin ardından yurttaşların kuruma duyduğu güvenle toplanan yaklaşık 3 milyar liralık bağışın harcama dökümü Ahbap Derneği'nin resmi sitesinde şeffaf bir şekilde yer almazken; Gazeteci Fatih Ergin'in detaylarını paylaştığı MASAK raporu ve savcılık dosyası, dernek yöneticilerinin hesaplarında geliriyle uyuşmayan milyarlarca liralık para trafiğini ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve Haluk Levent dâhil 20 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada savcılık; dernek hesaplarındaki paraların kripto varlıklara, yüz milyonlarca liralık bahis oyunlarına ve kişisel hesaplara aktarıldığını iddia ediyor.

DEPREM YARDIMLARI VE EKSİK BİLANÇO ÇELİŞKİSİ

Gerçek adı Haluk Acil olan 57 yaşındaki Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan Ahbap Derneği, özellikle 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı bağışlarla gündeme geldi. 42 kentte örgütlendiğini, 65 binden fazla gönüllüsü ve yaklaşık 40 bin bağışçısı bulunduğunu belirten dernek, bugüne kadar 2 bin 700'ün üzerinde yardım desteği sağladığını açıklıyor. Dernek, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Vakıf İnsan Ödülü"ne layık görüldü.

Depremlerin ardından Ahbap Derneği'nin yaklaşık 3 milyar TL bağış topladığı belirtiliyor. Gazeteci Fatih Altaylı'nın Haziran ayında kaleme aldığı yazısında, bu miktarın o dönemki kurla 158 milyon dolara, güncel karşılığının ise yaklaşık 7 milyar TL'ye denk geldiğine dikkat çekerek, "Haluk Levent 'kuruş kuruş hesabını vereceğiz' dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap'ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok" ifadelerini kullanmıştı. Gerçekten de Ahbap Derneği'nin internet sitesi incelendiğinde, toplanan toplam bağış miktarı, bu kaynağın ne kadarının harcandığı ve mevcut mali durumuna ilişkin ayrıntılı bir bilanço bilgisi bulunmuyor.

Derneğin sitesinde deprem bölgesindeki projelere dair şu veriler yer alıyor:

- 17 bin 553 çadır ve 5 bin 150 konteyner depremzedelere ulaştırıldı.

- Gıda kolisi, su, yemek, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

- 18 prefabrik okulun kurulmasına katkı sağlandı.

- Gaziantep Nurdağı'nda 196, Malatya Battalgazi'de 208 ve Arapgir'de 56 olmak üzere toplam 460 çelik konstrüksiyon konut tamamlandı ve bu konutlardan yaklaşık bin 840 kişi yararlandı.

- Hatay Valiliği protokolü kapsamında 7 okul ve 1 gençlik merkezi teslim edildi; 4 okulun yapımı tamamlandı ve ruhsat süreçleri sürüyor, 4 okulun inşası ise devam ediyor.

- Bin 43 öğrenciye burs verildi.

Ancak tüm bu projeler ve yardımlar için ne kadar para harcandığı bilgisi sitede yer almıyor.

MASAK RAPORU: MÜZİSYEN VE ORGANİZATÖR HESAPLARINDA MİLYARLIK TRAFİK

Gazeteci Fatih Ergin'in detaylarını kamuoyuyla paylaştığı, MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği çevresindeki üç isim hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Raporda, para transferlerinin açıklama bölümünde Haluk Levent’in adının çok sayıda işlemde geçtiği belirtildi. İncelemeye göre transferlerin açıklama kısımlarında; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ‘Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’, ‘Haluk Levent borç para’ ve ‘Ahbap Derneği için borç’ gibi ifadelerin bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirlendi.

MASAK uzmanları, A.Ç. (Alper Çelik) ve Z.Y. (Zafer Yay) hakkında MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda "nitelikli dolandırıcılık" suçundan inceleme başlattı ve soruşturmayı, bu kişilerle yoğun para transferi yapan E.G.'yi (Emrah Gödeliner) de kapsayacak şekilde genişletti. Ergin'in aktardığı rapordaki tespitler şunlar oldu:

Alper Çelik: Ahbap Derneği üyesi olan, herhangi bir şirket ortaklığı veya yöneticiliği bulunmayan ve sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen A.Ç.'nin son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin TL. Ancak 2020-2024 yılları arasında hesaplarında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi. MASAK raporu, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığını ve bu tutarı kaybettiğini ortaya koydu.

Zafer Yay: "Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleşti. MASAK, bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi. Raporda Z.Y.'nin dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu kullanımı gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları olduğu da aktarıldı.

Emrah Gödeliner: Dernekte 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapıldı. E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" incelemesi bulunduğu, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.

MASAK raporunun sonuç bölümünde, dernek çalışanları ve yöneticileriyle olan bu yoğun para trafiğinin dikkat çekici olduğu vurgulanarak "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.

SAVCILIK İDDİANAMESİ: 20 GÖZALTI VE YELİZ KAYA ÜZERİNDEN DÖNEN HESAPLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Bursa'da yakalanan Dernek Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise daha önce tutuklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ahbap'ta arama yaparak dijital veri ve evraklara el koydu.

Savcılığın soruşturmadaki ana dayanağını, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ahbap'a yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı ve bahis faaliyetlerinde kullanıldığı iddiası oluşturuyor. Savcılık, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon TL tutarında yasal bahis işlemi yapıldığını ve bu miktarın yaklaşık 390 milyon TL'sinin kaybedildiğini öne sürüyor.

Haluk Levent'in kişisel banka hesabı kullanamaması ve geçmişte ticari işlemlerinde karşılıksız çıkan çekleri bulunmasına atıf yapan savcılık, bu durumun devasa ölçekteki bahis iddialarına yönelik şüpheleri artırdığını belirtiyor. Savcılık tespitlerine göre; dernek hesaplarından Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına yaklaşık 120 milyon TL aktarıldı ve Kaya'nın hesapları Levent tarafından kullanıldı. Kaya'nın hesaplarına 2024 yılında Ahbap Derneği'ne gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon TL geldiği ve Kaya'nın dernek üyesi veya çalışanı olmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına bazı taşınmaz işlemlerinde yer aldığı iddia edildi.

Soruşturmada Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in ismi de yer alıyor. Berkant Acil'in hesabına 10 Eylül 2024'te 1,5 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon TL) nakit para yatırıldığı ve bu paranın ertesi gün Yeliz Kaya'nın hesabına aktarıldığı savcılık tarafından öne sürüldü. Acil, daha önce Şile Belediyesi'ne yönelik bir operasyonda da tutuklanmıştı.

Öte yandan, Haluk Levent'in yargı geçmişi de savcılık dosyasına paralel olarak yeniden gündeme geldi. 1997'de karşılıksız çek düzenlemekten 9 ay 15 gün hapis yatan ve 2018'de "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ile "yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat eden Levent hakkında, 2025 yılında iki çekin karşılıksız çıkması nedeniyle açılan davada İstanbul Anadolu 24'üncü İcra Ceza Mahkemesi toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmetti ve Levent'e çek hesabı açma yasağı getirdi.

60 MİLYON DOLARLIK TAŞINMAZ İDDİASI VE AVUKAT ECE GÜNER'İN SAVUNMASI

Haluk Levent'in 60 milyon dolar olarak açıkladığı yurtdışından gelen paraların kaynağına ilişkin sorular soruşturmada yer alırken, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran da dikkat çeken bir iddiayı yargıya taşıdı. Başaran, Haluk Levent'in "kimsesiz kız çocukları için yurt yapılacağı" vaadiyle kendisinden 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz aldığını, ancak bu taşınmazların belirtilen amaçla kullanılmadığını ve bedellerinin ödenmediğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Savcılık, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve kişisel hesaplar üzerinden boşaltıldığına ve bazı dernek taşınmazlarının şüpheliler adına kaydedildiğine dair emareler bulunduğunu iddia ediyor.

Soruşturmada incelenen bir diğer isim ise avukat Ece Güner oldu. Dosyadaki iddialara göre Güner'in hesaplarından gerçekleşen yüksek meblağlı para çıkışları ve girişleri şu şekilde sıralandı:

Çıkışlar: Emrah Gödeliner'in hesaplarına 8 işlemde 47 milyon 904 bin 876 TL; Zafer Yay'ın hesaplarına 3 işlemde 21 milyon 20 bin TL; Yeliz Kaya'nın hesabına 1 işlemde 4 milyon 633 bin TL. Toplam çıkan tutar yaklaşık 73 milyon 557 bin TL.

Girişler: Emrah Gödeliner'den 13 işlemde 63 milyon 980 bin 950 TL; Yeliz Kaya'dan 2 işlemde 10 milyon 800 bin TL. Toplam giren tutar yaklaşık 74 milyon 780 bin TL. Giriş ve çıkışlar arasındaki fark ise yaklaşık 1 milyon 223 bin TL olarak belirlendi.

Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ece Güner, iddiaları reddetti. Ahbap Derneği'nin veya Haluk Levent'in avukatlığını hiçbir zaman yapmadığını ve vekâlet ücreti almadığını belirten Güner, geçmişte ve deprem döneminde Ahbap'a yüksek miktarda bağış yaptığını ifade etti. Haluk Levent ile arasındaki para transferlerinin bağış değil kişisel borç ilişkisi olduğunu söyleyen Güner, verdiği borcu bir yıl sonra geri aldığını belirterek şu savunmayı yaptı:

"Bağış ayrı, borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım AHBAP'a yapılmıştı ve geri almadım."

Güner, bu süreçten sonra Ahbap'a veya Levent'e yeniden bağış yapmadığını, yaşananların ailesi ve kendisi için zor bir dönem olduğunu sözlerine ekledi.