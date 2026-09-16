Son Dakika | Hakim savcı tayinlerinde sistem değişti!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hâkim ve savcı atamalarında hizmet puanı ile puan sıralamasının temel ölçüt olacağını açıkladı. Gürlek’e göre yeni sistem, 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanacak.

TAYİN SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) bugün aldığı kararla hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu. Gürlek, terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergelerinin puanlamaya yansıtılacağını belirtti. Açıklamasına göre atamalarda doğu-batı ayrımı da kaldırılacak.

İl ziyaretlerinde hâkim ve savcılarla görüştüğünü aktaran Gürlek, vatandaşların yargılamaların makul sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi. Yeni atama sistemiyle nesnel ve ölçülebilir ölçütlerin öne çıkacağını belirten Gürlek, düzenlemenin yargının daha etkin işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Gürlek'in paylaşımı şöyle:

Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz!

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir.

İl programlarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz adliyelerimizde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti kendileriyle paylaştık.

12. Yargı Paketimizle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.

2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.

Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.