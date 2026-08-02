Son Dakika | Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

26 Eylül 2025'te Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter müşteki, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak yer aldı. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında; “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası talep edildi.

Tuğyan Ülkem Gülter’in itirafçı olan yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“HADİ GÖRÜŞÜÜÜRÜÜZ”

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelenen kamera ses kayıtlarının çözümü de iddianamede yer aldı. Düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin alaycı ve neşeli bir tonla “Hadi görüşüüürüüz” dediği değerlendirildi.

Savcılık, bu sözlerin Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu kanaatine varırken, daha sonra annesini kalça altından iki eliyle kavrayıp ayaklarını yerden kaldırarak yaklaşık 18,17 metre yükseklikteki pencereden aşağı attığını öne sürdü.

Sultan Nur Ulu’nun ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü halde pencereden düştüğünü söylediği, fakat daha sonra ifadesini değiştirerek olayı farklı şekilde anlattığı belirtildi. Yeni ifadesinde Sultan Nur Ulu, Tuğyan’ın annesini iki eliyle kavrayıp ayaklarını yerden kaldırdıktan sonra aşağı attığını iddia etti.