Altın bir günde 4 aylık birikimi yıktı geçti

Küresel emtia piyasalarında ons altın başta olmak üzere kıymetli madenler genelinde sert düşüşler gerçekleşti.

ONS ALTIN 4.000 DOLAR SINIRINDA SALLANDI

Haftanın son işlem gününde spot altın değeri yüzde 1,5 oranında kayıpla 4.045 dolar seviyesine geriledi. Seans içerisinde kayıplar yüzde 2 sınırını bulurken, Ağustos vadeli ABD altın sözleşmeleri de yüzde 1,3 oranında değer kaybına uğrayarak günü 4.107 dolardan tamamladı.

DÖRT AYLIK KÖTÜ GİDİŞAT SONA ERMEK ÜZERE

Yaşanan bu aşağı yönlü düzeltmeye rağmen altın, ayı genelinde yüzde 1,1 oranında prim yaptı. Bu durum, altını Şubat ayından itibaren kaydedilen en yüksek aylık artış oranına ulaştırmaya yaklaştırdı. Hız kesen enflasyon verileri ile beraber petrolde görülen gerileme, piyasadaki oyuncuların Fed tarafından yeni faiz artışları yapılacağı yönündeki beklentilerini zayıflatarak değerli metale destek sağladı.

UZMAN İSİM DUYURDU: "4.000 DOLAR PSİKOLOJİK BİR EŞİK"

Piyasadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bybit Baş Piyasa Analisti Han Tan, şu ifadeleri kaydetti: "Altın, 4 aylık kayıp serisini bitirmenin eşiğinde olsa da psikolojik 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir fark yaratmakta zorlanıyor. Yine de Fed Başkanı Kevin Warsh'ın odak noktasını sadece faiz artışlarıyla sınırlamayacağı beklentisi altını destekliyor."

DOLARIN DÖNÜŞÜ ALTIN YATIRIMCISINI VURDU

Perşembe günü yüzde 2,4 ile son 1,5 yıllık zaman diliminin en sert tek günlük düşüşüne imza atan ABD Dolar Endeksi, Cuma günü yeniden denge noktasına ulaştı. Doların güç kazanması, farklı para birimleriyle işlem yapan yatırım grupları açısından altını daha yüksek maliyetli bir konuma getirerek fiyatların düşmesine neden oldu.

FED'İN EYLÜL KARARI İÇİN OLASILIK DEĞİŞTİ

CME FedWatch aracı verilerine göre, piyasaların Eylül ayında Fed cephesinden gelebilecek olası bir faiz artırımına verdiği ihtimal, önceki haftaki yüzde 80 seviyesinden yüzde 65 seviyesine düştü. Piyasaların odağında, Fed Başkanı Warsh tarafının faiz artışına gitmeksizin enflasyonla mücadele yürütüleceğine dair taahhüdü yer alıyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Altındaki geri çekilme hareketi diğer değerli maden gruplarında da hissedildi:

Spot Gümüş : Güneş paneli üreticilerine yönelik Çin cephesinden gelen uyarılara paralel biçimde yüzde 2,1 düşüşle 57,76 dolara indi.

Platin: Yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.650,14 dolar seviyesinde kaldı.

Paladyum: Yüzde 1,8 oranında gerileyerek 1.281,18 dolar seviyesinden işlem gördü.