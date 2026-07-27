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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gülistan Doku davasında eski vali Sonel'e bir tutuklama daha

Son Dakika | Gülistan Doku davasında eski vali Sonel'e bir tutuklama daha

Son dakika haberi... Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile biri ihraç edilmiş iki polis hakkında farklı suçlamalarla tutuklama kararı verildi.

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Son Dakika | Gülistan Doku davasında eski vali Sonel'e bir tutuklama daha
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon, kolluk ekiplerinin 'delil kararttığı' iddiasına yönelik yapıldı.

21 farklı adrese yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni gözaltıların ardından tutuklu eski vali Tuncay Sonel, eski koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika | Gülistan Doku davasında eski vali Sonel'e bir tutuklama daha - Resim : 1
5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan Doku'nun arama çalışmalarının başında katil zanlısı Mustafa Türkay Sonel'in babası Tuncay Sonel vardı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan katil zanlısı Mustafa Türkay Sonel'in babası eski vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok hakkında açılan yeni soruşturma kapsamında da savcılığa ifade verdi.

Tutuklamaya sevk edilen Sonel, Erok ve Eroğlu farklı suçlardan bir kez daha tutuklandı.

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Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden S.K. tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Son Dakika | Gülistan Doku davasında eski vali Sonel'e bir tutuklama daha - Resim : 4
Tutuklu katil zanlısı Mustafa Türkay Sonel ifadelerinde "Silahım yok" demiş ama sosyal medyaya çeşitli silahlarla fotoğraf yayımladığı kayda geçmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gülistan Doku Tunceli Tutuklama
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