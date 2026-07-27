Son Dakika | Gülistan Doku davasında eski vali Sonel'e bir tutuklama daha

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon, kolluk ekiplerinin 'delil kararttığı' iddiasına yönelik yapıldı.

21 farklı adrese yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni gözaltıların ardından tutuklu eski vali Tuncay Sonel, eski koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan Doku'nun arama çalışmalarının başında katil zanlısı Mustafa Türkay Sonel'in babası Tuncay Sonel vardı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan katil zanlısı Mustafa Türkay Sonel'in babası eski vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok hakkında açılan yeni soruşturma kapsamında da savcılığa ifade verdi.

Tutuklamaya sevk edilen Sonel, Erok ve Eroğlu farklı suçlardan bir kez daha tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden S.K. tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.