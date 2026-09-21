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Halk TV Türkiye Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: İsviçre'deki transferlerin merkezindeki isimler yakalandı

Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: İsviçre'deki transferlerin merkezindeki isimler yakalandı

Son dakika haberi... Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın hesaplarına para gönderdiği tespit edilen Hamza Kablan ile Selim Dağbaşı gözaltına alındı.

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Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: İsviçre'deki transferlerin merkezindeki isimler yakalandı
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"Fon soruşturması" kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı gözaltına alındı.

4 Eylül 2026'da iki ayrı işlemde 970 milyon 360 bin lira aktardığı tespit edilen Hamza Kablan da gözaltına alınan bir diğer isim oldu.

MİLYONLUK TRANSFERLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "terörizmin finansmanı" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturması kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulunun incelemesinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

İnceleme sonucunda, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesaplarına yüksek miktarda dolar ve avro transferi yapıldığı tespit edilmişti.

Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: İsviçre'ye milyonluk para transferleri ortaya çıktıSon Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: İsviçre'ye milyonluk para transferleri ortaya çıktı

TRANSFERLERİN MERKEZİNDEKİ İSİMLER YAKALANDI

MASAK incelemesinde ortaya çıkan transferlerin merkezinde yer alan Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı.

Selim Dağbaşı'nın Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar aktardığı belirlenirken, Kablan'ın da 4 Eylül 2026'da iki ayrı işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği tespit edildi.

Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: İsviçre'deki transferlerin merkezindeki isimler yakalandı - Resim : 2
Selim Dağbaşı
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KORUMA KARARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Gözaltına alınan isimlerden, daha önce FETÖ davasında yargılanan iş insanı Selim Dağbaşı'nın, başkasına ait koruma kararını usulsüz biçimde kullandığı da ortaya çıkmıştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre söz konusu koruma kararı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla iptal edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Soruşturma Gözaltı Transfer Dolar İsviçre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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