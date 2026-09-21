Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: İsviçre'deki transferlerin merkezindeki isimler yakalandı

"Fon soruşturması" kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı gözaltına alındı.

4 Eylül 2026'da iki ayrı işlemde 970 milyon 360 bin lira aktardığı tespit edilen Hamza Kablan da gözaltına alınan bir diğer isim oldu.

MİLYONLUK TRANSFERLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "terörizmin finansmanı" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturması kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulunun incelemesinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

İnceleme sonucunda, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesaplarına yüksek miktarda dolar ve avro transferi yapıldığı tespit edilmişti.

TRANSFERLERİN MERKEZİNDEKİ İSİMLER YAKALANDI

MASAK incelemesinde ortaya çıkan transferlerin merkezinde yer alan Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı.

Selim Dağbaşı'nın Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar aktardığı belirlenirken, Kablan'ın da 4 Eylül 2026'da iki ayrı işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği tespit edildi.

Selim Dağbaşı

KORUMA KARARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Gözaltına alınan isimlerden, daha önce FETÖ davasında yargılanan iş insanı Selim Dağbaşı'nın, başkasına ait koruma kararını usulsüz biçimde kullandığı da ortaya çıkmıştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre söz konusu koruma kararı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla iptal edildi.