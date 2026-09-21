Son dakika | Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde acil tedavi altına alınan Özfatura’nın yaşamını yitirdiği açıklandı.

BÜROKRASİDEN YEREL YÖNETİME UZANAN YOL

8 Haziran 1943 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğan Burhan Özfatura, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Çalışma hayatına Maliye Bakanlığı bünyesinde hesap uzmanı olarak başlayan Özfatura, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği görevlerini yürüterek kamu yönetiminde yer aldı.

İKİ FARKLI PARTİYLE İKİ AYRI DÖNEM BAŞKANLIK

Bürokrasideki deneyiminin ardından yerel siyasete adım atan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nin (ANAP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989 yılındaki yerel seçimlerin ardından görevini Yüksel Çakmur’a devreden Özfatura, yerel yönetimden kopmadı.

1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında sandığa girdi ve seçmen desteğini alarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bu görevini 1999 yılına kadar sürdürdü.

BASIN SEKTÖRÜNDE DE YER ALDI

Belediye başkanlığı görevinin sona ermesinin ardından kamuoyuyla bağını koparmayan Özfatura, çeşitli basın ve medya organlarında köşe yazarlığı yaparak ülke ve kent gündemine ilişkin görüşlerini aktarmaya devam etti.